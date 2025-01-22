気になる男性、好きな男性の心を掴むには、どんな方法が良いのでしょうか？でも、あまりに過剰な好きアピールは、かえって逆効果になってしまう可能性も。そこで今回は、男性の心を一瞬にして射抜く「セリフ」を紹介します。「〇〇君と一緒だと落ち着く」気になる男性、好きな男性と２人きりで過ごす機会があったら、何気なく「〇〇君と一緒だと落ち着く」と呟くように言ってみてください。男性も同じ気持ちであれば「俺もだよ！」