Kentaro SugiyamaMakiko Yamazaki［東京２２日ロイター］ - 小売業の２０２５年の春季労使交渉（春闘）は、２４年と同様に大手企業が相場形成をけん引するとみられている。アルバイトやパート従業員を含めた小売業の裾野の広い賃上げは、次の利上げ時期を探る日銀のサポートにもなりそうだ。もっとも、長引く物価高で消費者の節約志向が根強く残る中、輸送費や光熱費などを含む増加した全てのコストを販売価格には上乗せ