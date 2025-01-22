Stephen NellisKrystal Hu[２１日 ロイター] - 米マイクロソフトは２１日、対話型人工知能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩとの契約の主要条件を一部変更したことを明らかにした。オープンＡＩはこの日、オラクル、ソフトバンクグループとの合弁事業で、米国内に最大５０００億ドル規模のデータセンターを建設すると発表した。マイクロソフトは２０１９年以降、オープンＡＩとの取り決めで、同社向けに新