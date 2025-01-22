男性にモテるためにはと、女性は顔立ちやスタイルに注目しがち。でも、男性は他の部分も意外と見ているのです。そこで今回は思わず「かわいい…」って声が漏れるような、男性が無性に惹かれる女性の特徴を紹介します。何事にも前向きに頑張っている何事にも前向きに一生懸命に頑張る女性を男性は思わず応援したくなりますし、「根が真面目なんだな」と高く評価するもの。それに、男性の目に何か夢中になって頑張る女性はキラキラと