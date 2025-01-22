magicHour1分間で最強を決める格闘技イベント「Breaking Down（ブレイキングダウン）」を題材にしていることが話題の映画「BLUE FIGHT 〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜」（1月31日全国公開配給：ギャガ／YOAKE FILM）から、気鋭のアーティストmagicHour（マジックアワー）が手掛ける劇中歌「Sunday, Monday」とコラボしたスペシャルトレイラーが公開された。今回公開された映像は、激しいバトルシーンが多い本作においては