本日、公益財団法人東京2025世界陸上財団（世界陸上財団）より、今年9月に東京で開催される世界陸上（東京2025世界陸上）の公式ポスターが発表された。【写真】織田裕二、『東京2025世界陸上』スペシャルアンバサダーに決定本デザインに使われているコアグラフィックス（※）は、株式会社TBSテレビが、「東京2025世界陸上競技選手権大会コアグラフィックス制作等業務委託」を世界陸上財団から受託し、TBSグループ横断でクリエ