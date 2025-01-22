自身がプロデュースしたナイトブラ「モテフィット」をめぐるメーカー側との裁判で「3億8457万4504円の損害賠償」を負ったことを公表したシングルマザーのYouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さんが2025年1月21日、Xで「元気の源」を明かした。「いったん3億8000万円目指して荒稼ぎしたいと思います」てんちむさんは豊胸した事実を隠したままナイトブラをプロデュースしていたとして、メーカー側と訴訟を行っていた。24年12月16日に東