びっくりドンキーに、「タルタルザンギ」または「回鍋肉」がハンバーグと一緒に楽しめるメニューが期間限定で登場！タルタルザンギの具がたっぷりなタルタルソースと回鍋肉のコクのある味噌ダレが食欲をかきたてる、「ごはん、すすむ、すすむ。」メニューです☆ びっくりドンキー「タルタルザンギ&ハンバーグ／回鍋肉&ハンバーグ」  発売日：2025年1月29日(水)トッピング：エッグ、おろしそ 各110円（税込