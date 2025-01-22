巨人の松井颯投手が２２日、育成練習の休日を利用して横浜市内で自主トレを行った。ＮＰＢ選手への指導も多数行うフォームコーディネーターの白川峻也氏とともに、体幹と脱力を意識した投球フォームを確認し、ブルペン投球では非公式ながら１５０キロをマーク。２月１日のキャンプインへ向けて、「いい感じに形になってきた。手応えがあったので良かったです」とうなずいた。苦しんだ経験を糧にする。プロ１年目の２３年は、５