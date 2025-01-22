昨年１０月５日の馬場入場後に落馬し、右大腿骨などを骨折していた和田竜二騎手＝栗東・フリー＝が１月２２日、追い切りの騎乗を再開した。すでに調教には先週末の１８日から乗っていたが、速い時計を出す追い切りはこの日から。「痛みなどはない。乗った感じは大丈夫」と振り返った。患部は手術を行うなど長いリハビリ期間だったこともあり、今後は追い切り騎乗を重ねつつ、復帰時期を探っていく方針。今年で３０年目になるベ