ホットトイズが、アメリカの玩具メーカー、ジャックス・パシフィックが2024年より新たに展開している、ディズニーの『ツムツム』をモチーフにしたフィギュアシリーズの販売をスタート！『ディズニー ツムツム』と『マーベル ツムツム』それぞれ10種ずつ、計20種類がラインナップされます☆ ジャックス・パシフィック『ディズニー ツムツム』／『マーベル ツムツム』 【トレーディング・フィギュア】シリーズ1  サイ