向河原・平間・鹿島田の各駅が高架に。自転車・歩行者専用道路の整備も川崎市は2025年1月17日（金）、市東部を南北に貫くJR南武線の連続立体交差化事業に着手すると発表しました。同日、神奈川県から都市計画事業認可を受けたことを踏まえ、2039年度までに同線を高架化するとしています。JR南武線の「向河原駅前踏切」（画像：PIXTA）区間は武蔵小杉〜矢向間の約4.5kmのうち、中原区下沼部から幸区塚越三丁目までの約3.5km。途