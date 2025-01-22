ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2025年1月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します！ セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ  投入時期：2025年1月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 2025年1月も、セガプライズからかわいい「おさるのジョージ」のグッズが続々登場！マスコットや