資源エネルギー庁が２２日に発表した全国のレギュラーガソリンの平均価格（２０日時点、１リットルあたり）は１８５・１円だった。前週より４・４円値上がりし、２０２３年９月以来、約１年５か月ぶりに１８５円を超えた。政府が補助金を縮小したことが原因で、当面は１８５円前後の水準が続く見通しだ。政府は、ガソリン価格を抑えるために石油元売り各社に支給している補助金の目安を、今月１６日に１８０円から１８５円に上