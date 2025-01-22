ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜ベンガジ線の運航を、1月14日から再開した。火・木・日曜の週3往復を運航する。機材はボーイング737-700型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が2時間35分、ベンガジ発が2時間20分。ベンガジはリビア第2の都市で、アフリカの就航都市は64都市に拡大した。これによりターキッシュ・エアラインズの就航都市は、131か国の352空港となった。ビラル・エクシ最高経営責任者（CEO）