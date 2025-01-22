夕方、「夕焼け小焼け」のメロディーとともに家へ帰る子供たち。日本では、子供が一人で、あるいは子供たちだけで登下校する光景がごく当たり前となっている。しかし、初めて見た外国人の多くは驚愕するそうだ。 参考：『東京サラダボウル』松田龍平が放つ色気が凄まじい『舟を編む』と重なる“言葉”を知る意義 『東京サラダボウル』（NHK総合）第3話では、東新宿署管内で国際カップルの子供が誘拐される事件が発生