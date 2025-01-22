銀座コージーコーナーは、1月23日から順次、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に取扱店はない）で、生チョコレート「銀座のレンガ」他、ショコラスイーツを販売する。濃厚な味わいが恋しくなる冬季限定で、人気のショコラスイーツ全9種を一挙に発売する。口に入れた瞬間に雪のようにほどけていく繊細な口どけが人気のロングセラー、生チョコレート「