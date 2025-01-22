ヨネックスは、バドミントン日本代表チームのオフィシャルサプライヤーとして、選手が最大限のパフォーマンスを発揮できるように高機能・高品質の製品を提供している。今シーズンにおいてもウェアをはじめとした、ラケットバッグ等の提供によるサポートを行っている。今シーズンのウェアは、汗に反応して熱を吸収するキシリトールを生地に配合し、ウェア内の温度を約3℃低く保つ「ベリークール」と、汗を素早く吸収・拡散させて乾