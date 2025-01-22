左から：「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。〈濃い赤〉」「同〈濃い白〉」「同〈赤〉」「同〈白〉」「同 スパークリング〈＆ピンクグレープフルーツ〉サントリーは、「酸化防止剤無添加（「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。」ブランドは酸化防止剤（亜硫酸塩）を添加せずに製造している）のおいしいワイン。」4種（「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。〈濃い赤〉」「同〈濃い白〉」「同〈赤〉」「同〈白〉」）を1月下旬以