23日(木)にかけ、低気圧が発達しながら日本海を進み北日本に近づく見込みです。上空の寒気は強く、北陸や東北では大気の状態は不安定で、雪や雨が降るでしょう。22日(水)午後9時の予想天気図です。千島付近と四国付近の高気圧の間の気圧の谷にあたる日本海で低気圧が発生する見込みです。23日には東よりに進むでしょう。午後9時には発達しながら津軽海峡付近に進む見込みです。その後も東へと進みますが、動きは遅いでしょう。上空