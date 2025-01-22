「デルモンテ リコピンリッチ トマト飲料」200mlキッコーマン食品は、3月17日に、「デルモンテ リコピンリッチ トマト飲料」200mlを発売する。「リコピンリッチ トマト飲料」は、完熟トマトの甘みと旨みを生かした濃厚な味わいが特徴の濃縮トマト飲料。1本（200ml）に、トマト7個分のリコピン（トマトジュースのリコピン量：7mg以上／100g（日本農林規格）をもとにトマト1個あたりのリコピン量を同社調べで算出）を含む。日々の生