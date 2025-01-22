名古屋グランパスは１月22日、FWマテウス・カストロの加入を発表した。マテウスはブラジル出身の30歳。2014年に母国のバイーアから、大宮アルディージ（現・RB大宮アルディージャ）に期限付き移籍して初来日し、その後は名古屋や横浜F・マリノスでプレー。2019年には横浜でJ１制覇、2021年には名古屋でルヴァンカップ優勝に貢献した。そして2023年の夏に名古屋からサウジアラビアのアル・タアーウンFCに完全移籍していた。【