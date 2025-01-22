「1分間で最強を決める」という斬新なコンセプトで熱烈な支持を集める格闘技イベント「ブレイキングダウン」を題材としたバトルアクション映画「BLUE FIGHT 〜蒼き若者たちのブレキングダウン〜」が1月31日(金)に公開される。同作で主演を務めるのは、総勢2000人のオーディションを勝ち抜いた木下暖日と吉澤要人(原因は自分にある。)の2名。今回は木下と吉澤に映画のことはもちろん、彼らの人生を変えた出会いなどについても話を伺