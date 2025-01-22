ロックバンド「神聖かまってちゃん」が21日深夜放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2・00）にゲスト出演。の子（39）が自身の学生時代を振り返った。「失った青春を取り戻そう」と題して、タレント・あのと神聖かまってちゃんが学校帰りの公園を模したセット内で“陰キャな学生時代”を振り返った。学生時代の過ごし方について「家の中でずっと遊ぶ友達もいませんでしたし、壁を見つめて壁から模様が上が