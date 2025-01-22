イチロー氏のモノマネで知られるお笑いタレント・ニッチローが２２日、自身のインスタグラムを更新。イチロー氏の米野球殿堂入りを祝福した。米野球殿堂は２１日（日本時間２２日）に今年の殿堂入りメンバーを発表。マリナーズなどでＭＬＢ通算３０８９安打のイチロー氏が資格１年目でアジア人、日本選手として初選出された。ニッチローはインスタグラムでイチロー氏の偉業に触れると「小さな事を積み重ねることが、とんでも