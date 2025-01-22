日本で唯一のカレー研究情報発信機関である株式会社カレー総合研究所の運営するカレー大學による「カレー・オブ・ザ・イヤー授与式」が２２日、都内で開催され、デイリースポーツの「アレ〜ライス」が企画部門賞を受賞した。「アレ〜ライス」はメディアの注目を集め、初回製造分は予約段階で完売。１２９６円（税込）とレトルトカレーでは高価格にもかかわらず、発売から驚異の販売数を記録した。阪神タイガース・岡田彰布前