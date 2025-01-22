羽田線の側道 ブツ切れ解消＆空港延伸なるか首都高1号羽田線の「側道」となっている「海岸通り」が、羽田空港まで延伸する計画となっています。実現すれば一体どう便利になるのでしょうか。また話はどこまで進んでいるのでしょうか。首都高羽田線の側道として地上を走る「海岸通り」（画像：Google Earth）。首都高1号羽田線は、浜松町の「浜崎橋JCT」で都心環状線から南へ分岐し、京浜運河沿いに天王洲アイル、平和島、昭