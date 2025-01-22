女優ソン・イェジンの美貌には毎度驚かされる。【写真】美脚スラリ…母親とは思えぬソン・イェジン1月22日、ソン・イェジンは自身のインスタグラムに「お会いできて嬉しかった。新年は良いことだけが溢れますように」とキャプションを綴り、写真を公開した。クリスマス雰囲気が漂うイベント会場で笑顔を見せるソン・イェジン。真っ白のジャケットにミニスカート、ロングブーツを合わせて、若々しくも洗練されたコーディネートで登