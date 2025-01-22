◆第１回小倉牝馬Ｓ（１月２５日、小倉競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１月２２日、栗東トレセン２戦ぶりの重賞挑戦になるオーロラエックス（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父サトノダイヤモンド）は坂路を単走で自身のリズムを守るように登坂。５５秒６―１２秒６で駆け上がった。杉山晴調教師は「もうちょっと動けても良かったかなと思いますが、冬場の上滑りする馬場で、走りがきれいな馬ですからね。きれいな小倉の