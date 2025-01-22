◆第６６回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２６日、中山競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１月２２日、美浦トレセントップハンデを背負った７番人気の福島記念で重賞初制覇を決めたアラタ（牡８歳、美浦・和田勇介厩舎、父キングカメハメハ）は、今回も大野拓弥騎手が騎乗。最終追い切りにもまたがり、感触を確かめた。ゆったりとしたフォームでＷコースを駆け抜け、単走で６ハロン８４秒３―１２秒４。やや頭は高く見えたが