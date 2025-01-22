ここ1週間(1月15日13:00〜22日13:00)の地震は、震度1以上が49回、そのうち震度3以上の地震は5回でした。今朝(22日)は、福島県で最大震度3を観測。昨日21日から、福島県檜枝岐村周辺では、有感地震が多くなっています。檜枝岐村周辺では100センチ以上の積雪となっているため、地震による雪崩や落雪に注意。日頃から備えを。ここ1週間の地震回数上の図は、日本全体で7日間に震度1以上を観測した地震の震央を、地図上に示したものです