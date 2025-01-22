老後資金の形成に役立つiDeCo（イデコ）。掛金が全額所得控除、運用益は非課税、そして受取時も控除と、3つの段階で税制優遇を受けられます。本稿では、山中伸枝氏が監修を務めた『いちからわかる！新NISA＆iDeCo2025年最新版』（インプレス）から一部を抜粋・再編集し、税金を抑えながら賢く老後資金を準備する方法について詳しく解説します。積立時・運用時・受取時…3つの「税制優遇」があるiDeCoでは「積立時」、「運用時」