夫とともに、高齢の義母の買い物の手伝いを週に1回していたほぺ美さん。ある時、義母から残高がおかしい気がすると相談を受けます。義母のキャッシュカードを預かり、生活費の引き出しを担当していたのは義姉。以前からその羽振りの良さを不思議に思っていたほぺ美さんでしたが、その理由をようやく理解したのでした。キャッシュカードを止め、これまでいくら引き出されていたのかを調べることにした2人は想像以上の額