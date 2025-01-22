NHKが22日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、タレント中居正広（52）の女性トラブルにフジテレビ幹部社員が関与したとの報道などを巡り、稲葉延雄会長が局内の実態調査の予定などについて言及した。中居を巡っては、同日にテレビ朝日も声明を発表。キー局各社の対応がでそろった。中居を巡っては、昨年12月末に女性との間に起きたトラブルを高額な示談金で解決していたことが発覚。騒動となり、各局が直近のレギュラー番組