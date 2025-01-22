フリーアナウンサーのヒロド歩美が21日、自身のインスタグラムを更新し、米大リーグ（MLB）のスター選手との2ショットを公開した。【写真】ヒロド歩美＆ドジャースのスター選手が“顔寄せ合う”2ショット「I’m thrilled!!!!!!!」ヒロドアナは「Mookie Betts選手I’m thrilled!!!!!!!」と興奮気味につづり、ドジャースのムーキー・ベッツと顔を寄せ合った2ショットを投稿。ベッツは21日、都内で行われた伊藤園の会見に出席し