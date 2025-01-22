テレビ朝日は22日に公式サイトを更新し、タレントの中居正広（52）の女性トラブルをめぐる一連の報道を受け、社内調査を実施したと発表した。同局は「テレビ朝日グループの対応をお知らせします」と報告し、「当社では昨年2月に人権方針を策定、公表し、人権デューデリジェンスの作業を進めてまいりました。その一環として、昨年9月に外部コンサルタント会社に委託し、社内の人権状況を調査するための全役職員を対象とするアン