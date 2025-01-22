フランス・パリにある人気の劇場を、「自称未成年」のホームレスの移民ら300人以上が1カ月以上占拠していて公演ができない状態が続いています。【映像】「自称未成年」の移民らが不法占拠する様子19世紀に建てられ、現代文化の発信拠点となっている劇場「ゲイテ・リリック」では、12月10日から若者たち約350人が占拠を続けていて、1カ月以上、公演や展示会の中止・会場変更を余儀なくされています。寝泊まりしている若者たちの