東京・港区の解体中の24階建てのビルで、20代の男性作業員が落下しました。男性はその場で死亡が確認されました。【映像】高層ビルから作業員が落下 現場の様子午前11時ごろ、港区芝の解体中の24階建てのビルで「工事現場で上の階から男性が転落した」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、落下したのは20代の男性作業員で、当時、21階部分で作業していましたが何らかの理由で落下し、エレベーターが上下する縦穴