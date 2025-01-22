TrySailの新曲「そんな僕らの冒険譚！」のMVと、2月19日にリリースするCDのジャケット写真が公開された。 （関連：【映像あり】TrySail、「adrenaline!!!」MVのセルフオマージュも盛り込まれた「そんな僕らの冒険譚！」MV） 「そんな僕らの冒険譚！」は、TVアニメ『外れスキル《木の実マスター》 ～スキルの実（食べたら死ぬ）を無限に食べられるようになった件について～』のエンディングテ&