山口ラグビースクールスポーツ少年団が1月下旬の決勝大会に出場するのを前に山口市の伊藤市長を表敬訪問しました。21日は山口ラグビースクールスポーツ少年団の早瀬芽生キャプテンなど5年生と6年生の選手19人が山口市役所を訪れました。山口ラグビースクールスポーツ少年団は12月に愛媛県で行われた大樹生命ヒーローズカップ中四国大会で初優勝し、1月下旬に神