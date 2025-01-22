イングランド・プレミアリーグのトットナムで、キャプテンを務めている孫興民（ソン・フンミン＝３２）に、イタリア・セリエＡのナポリへ“移籍説”が浮上したと２１日、複数の韓国メディアが報じた。トットナムは今月７日、孫興民と契約を１年延長したことを発表したばかりだ。記事によると、イタリアＵＣＮが「ナポリは、パリ・サンジェルマンへ移籍したＦＷクヴィチャ・クワラツヘリア（２３）の代役を探している。スカウト