熱血テレビサタデーでおなじみの梅粼さくらアナウンサーが山口市の小学校で絵本の読み聞かせを行いました。山口市の阿知須小学校を訪れた梅粼さくらアナウンサーは、5年生の児童を前に家族をテーマにした絵本2冊を読みました。この取り組みは、山口放送など全国の放送局が加盟する民間放送教育協会のプロジェクトの一環として行われました。絵本の読み聞かせに続いて梅粼アナウンサ&#12