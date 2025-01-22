NHKの稲葉延雄会長が22日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、タレント中居正広（52）の女性トラブルにフジテレビ幹部社員が関与したとの報道などを巡り、芸能関係者とテレビ局員の関係に疑惑の目が向けられている中で、局内の実態調査の予定について言及した。稲葉会長は「NHKではこういったハラスメント関係の通報制度を確立しております。特にこの通報制度では被害者、通報した方々が人権がしっかりと守られているか、こう