名古屋グランパスは22日、サウジアラビア1部アル・タアーウンからMFマテウス・カストロ（30）が新加入すると発表した。23年夏以来1年半ぶりの古巣復帰。沖縄2次キャンプがスタートする23日からチームに合流する。左利きのドリブラーで、シュートもパスも世界級。守備での献身性も高く、計4年間の名古屋在籍時は公式戦173試合48得点29アシストをマークし、21年のルヴァン杯優勝に貢献した。24年3月にアキレス腱断裂の大怪我を負