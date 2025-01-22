滋賀・大津市で8日、女性がトラックで住宅街のゴミを勝手に回収する様子がカメラにとらえられた。撮影者に気づくと、撮影者に向かって罵声を浴びせたあと、懐中電灯を投げつけた。市によると、ゴミの持ち去りは条例で禁止されているという。住宅街のゴミを勝手に持ち去る女性8日午前8時ごろ、滋賀・大津市の住宅街で撮影されたのは、勝手にゴミを持ち去る女性の姿だ。女性は不燃ゴミの回収日に、道路脇に出されていたゴミ袋を慣れ