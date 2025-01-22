米大リーグのマリナーズなどで活躍し、日米通算４３６７安打を誇るイチロー（本名・鈴木一朗）さん（５１）が２１日（日本時間２２日）、日本人初の米国野球殿堂入りを果たした。関係者からも喜びの声が上がった。父の鈴木宣之さん（８２）は愛知県豊山町の自宅前で報道陣の取材に応じ、「全国のファンのみなさんから今までご声援をいただいたおかげだと思う」と語った。満票での殿堂入りに１票届かなかったが、「そんな完全な