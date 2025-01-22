福島県郡山市で大学入試の会場に向かう途中だったとみられる10代の女性が車にはねられ、重体です。車を運転していた男は酒気帯び運転の疑いなどで現行犯逮捕されました。22日午前6時半ごろ、郡山市の駅前交差点で青信号の横断歩道を歩いて渡っていた女性が軽乗用車にはねられました。警察によりますと、はねられた10代の女性は頭などを強く打ち意識不明の重体です。女性は大学受験のため大阪から来ていて、22日が入試の当