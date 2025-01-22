東京・港区の解体中の24階建てのビルで20代の男性作業員が落下しました。男性はその場で死亡が確認されました。22日午前11時ごろ、港区芝の解体中の24階建てのビルで「工事現場で上の階から男性が転落した」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、落下したのは20代の男性作業員で、当時、21階部分で作業していましたが何らかの理由で落下し、エレベーターが上下する縦穴上の空間の3階部分で倒れていました。男