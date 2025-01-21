ドナルド・トランプという人物は時代が求めた改革者なのか、それとも単なる破壊者なのか。世界がかたずをのんで見守るなか、2期目のトランプ政権がスタートしました。就任式を終えたトランプ大統領は、有言実行とばかりにさっそく大統領令を連発しました。その多くの内容は、バイデン前政権の方針を完全に覆すものでした。地球温暖化対策をめぐるパリ協定や、WHO（世界保健機関）からの脱退を表明し、国際協調よりもアメリカ第一主