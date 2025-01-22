¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¡Ê61¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÃæµïÀµ¹­¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈ¯Ã¼¤ËÁûÆ°¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢23Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÎ×»þ¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Öº£²ó¤ÎÎ×»þ¼èÄùÌò²ñ¤ÎÍ×ÀÁ¡¢¤Ã¤Æ¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò¤ÎÊý¡¹¤¬¿½¤·¹þ¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¼êÊü¤·¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï1Ç¯È¾Á°¤ËÇÄ°®